Обнаружены стихи Фазли, сына Мухаммеда Физули

2018-01-04 15:40 | www.apa.az | 6

Заместитель директора по научной работе Института рукописей НАНА, доктор филологических наук Паша Керимов обнаружил в Национальной библиотеке Анкары 2 газели, одно двустишие и два полустишия сына Мухаммеда Физули, Фазли.

Как сообщили АПА в Институте рукописей, в источниках отмечается, что Фазли родился в Кербеле, получил образование в медресе, писал стихи на арабском, фарси и азербайджанском языках. Однако его диван до нас не дошел. Его современники утверждают, что стихи Фазли написаны в жанре лирики, а историю он записывал в стихотворной форме. В институте добавили, что найденные стихи дают надежду на обнаружение его новых произведений в рукописных источниках.