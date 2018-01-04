Президент Казахстана: Реинкарнации СССР не будет

2018-01-04 15:42 | www.oxu.az | 6

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявляет, что создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет ничего общего с «воссозданием» СССР, так как является исключительно экономическим проектом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, такое мнение он высказал в книге «Эра независимости», написанной в жанре исторической публицистики и отражающей авторский взгляд на новейшую историю Казахстана и его будущее.

«Что же касается тех, кто подвержен иррациональным страхам, то я ответил им еще в октябре 2011 года:

«Никакой «реставрации» или «реинкарнации» СССР нет и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спекуляции», - пишет Назарбаев в книге, опубликованной в четверг на его персональном сайте.

По мнению Назарбаева, особенно значителен потенциал сотрудничества ЕАЭС и Евросоюза.

«Именно поэтому в Брюсселе в апреле 2016 года я выдвинул инициативу прямого диалога между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Я использовал каждую возможность, чтобы донести до мировой элиты достоверную информацию касательно евразийских интеграционных процессов», - пишет автор.

По словам Назарбаева, в марте 2016 года в Вашингтоне на встрече с деятелями США он пояснил, что ЕАЭС – «это исключительно экономическое объединение».

«Ни о каком воссоздании СССР речи не идет и быть не может. Надо изживать эти стереотипы «холодной войны». Они мешают нам смотреть в будущее. Евразийский экономический союз – это сугубо экономический проект», - подчеркнул казахстанский лидер.

Э.А.

