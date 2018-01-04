Почему в азербайджанских сериалах актеры играют в своей одежде?

2018-01-04 15:50 | www.oxu.az | 6

Если взглянуть на мировую практику, на съемочных площадках всех сериалов, начиная с «Game of Thrones» и заканчивая «Aşk-ı memnu», есть стилисты, работа которых – следить за одеждой актеров и давать им советы. Эти специалисты выбирают одежду и даже аксессуары для актеров. Но в наших сериалах такое не увидишь. Одна из работ, в которой наблюдаются проблемы с одеждой – сериал «Lal yuxu» на телеканале «Xəzər».

Внимание привлекает тот факт, что актеры из этого сериала играют в своей одежде.

Автор идеи и исполнительница главной роли Оксана Расулова ответила на вопросы Oxu.Az в связи с данным вопросом:

«Нет, актеры не играют в своей одежде. Только трое из них – Эмиль Бадалов, Шахрияр Абилов и Тюркай Джафарли отдают предпочтение собственным нарядам. Часть одежды Тюркай выдает продакшн. Шахрияр имеет собственный индивидуальный стиль, поэтому не одевает чужую одежду. Мы написали образ в сериале под Шахрияра».

Сыгравший Айхана актер Тюркай Джафарли так ответил на вопрос:

«Я сыграл в своей одежде в двух-трех сценах. 98% нарядов поставляет компания. Я опоздал на съемки одного из эпизодов, поэтому сыграл в своей одежде. Персонаж Айхана немного вспыльчивый, поэтому мой стиль в одежде подходит ему».

Отметим, что подобные проблемы имеются и в других сериалах. Актеры используют личный гардероб из-за ограниченного бюджета.

Пярвиз Гусейн

