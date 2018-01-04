Когда на фондовом рынке Азербайджана появятся новые инструменты?

2018-01-04 15:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Использование классических инструментов фондового рынка еще не достигло желаемого уровня, чтобы на их базе формировать новые инструменты, считает председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Вюгар Намазов.

Классическими инструментами фондового рынка традиционно считают облигации и акции. Также существуют относительно новые инструменты, такие как, фьючерсы, опционы, форвардные контракты и другие.

В беседе с Trend Намазов отметил, что в Азербайджане все еще не сформировалось необходимое предпринимательское мышление, которое позволило бы, в частности, воспринимать облигации как альтернативный инструмент для привлечения средств.

"Сегодня нашей главнейшей задачей является развитие классических инструментов. Уже потом можно говорить о новых производных инструментах или, например, инструментах финансового инжиниринга. Также важно развивать денежный рынок, а после его институциализации станет возможным торговля фьючерсами. Еще один пример - рынок акций - их развитие позволит нам в будущем торговать акциями инвестиционных фондов и так далее", - сказал Намазов.

По данным Бакинской фондовой биржи, суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на БФБ в январе-октябре 2017 года составил свыше 9,57 миллиарда манатов, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года.