Şəki dünyanın 18 görməli məkanı sırasında

2018-01-04 15:59 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

Məşhur "Make time to see the world" səyahət bloqu az tanınan, lakin 2018-ci ildə səyahət edilməli olan 18 turizm istiqaməti sırasında Azərbaycanın Şəki rayonunu da qeyd edib.

Trend-in məlumatına görə, burada Şəkinin İpək Yolu üzərində yerləşməsindən, Xan Sarayının gözəlliyi və tikilişindən, eləcə də Şəkinin füsunkar təbiətindən bəhs olunur.