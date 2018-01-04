В Азербайджане при пожаре погибли брат с сестрой

2018-01-04 15:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Двое малолетних детей погибли и один ребенок пострадал при пожаре в Гобустанском районе Азербайджана, говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям, размещенном в четверг на его сайте.

Согласно сообщению, в селе Гараюзлю сгорели горючие конструкции одноэтажного четырехкомнатного дома общей площадью 80 квадратных метров.

Во время тушения пожара были обнаружены обгоревшие трупы Видади Бабашова, 2013 года рождения, и Захры Бабашовой, 2016 года рождения.