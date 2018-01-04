В процессорах Intel нашли критическую уязвимость

2018-01-04 16:00 | www.trend.az | 6

Эксперты выявили в процессорах Intel уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к файлам и данным, хранящимся в памяти ядра, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Register.

Дефект затрагивает почти все процессоры Intel, AMD и ARM в большинстве компьютеров на базе Windows, Linux и macOS, а также смартфоны и другие устройства. Благодаря его наличию обычные пользовательские программы могут "увидеть" структуру защищенной части памяти ядра и способны выявить место хранения конфиденциальной информации.

Помимо персональных компьютеров, под угрозой оказались и облачные сервисы.