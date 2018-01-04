Выиграй 2018 манатов от Unibank!

2018-01-04 16:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - До 15 января, каждый, кто возьмет кредит в Unibank, совершит безналичные оплаты банковской картой или сделает операции в мобильном приложении Unibank Mobile, может стать обладателем 2018 манатов, сообщает банк в четверг.

Этот шанс предоставляет лотерея “Новый Год - 2018” от Unibank. Вы можете стать одним из 95 победителей лотереи с призовым фондом в размере 10 000 манатов. Два победителя станут обладателями самого крупного приза – по 2018 манатов каждый.

Кто может стать победителем лотереи?

Клиенты, получившие наличный кредит в Unibank и ставшие обладателями кредитной карты Albalı Plus в период проведения лотереи;

Клиенты, осуществившие безналичные операции с помощью дебетовых, кредитных и зарплатных карт банка до 15 января (каждая транзакция в размере 10 манатов дает шанс участвовать в лотерее). Для участия в лотерее по картам следует пройти регистрацию на сайте unibank.az (https://onlineservices.unibank.az/LottoRegister/) до 15 января.

Клиенты, оплатившие посредством Unibank Mobile коммунальные, мобильные, стационарные, интернет/ТВ услуги и совершившие денежные переводы.

Выигрыш победителей будет распределен в следующем порядке: