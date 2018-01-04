Вопрос избрания нового Омбудсмена не будет вынесен на обсуждение и в ходе весенней сессии Милли Меджлиса

2018-01-04 16:09 | www.apa.az | 6

Вопрос об избрании Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) в Азербайджане не будет выноситься на рассмотрение и в ходе весенней сессии парламента.

Как сообщает АПА, обсуждение проекта решения о новых кандидатах на должность Омбудсмена не планируется и в рамках весенней сессии Милли Меджлиса в 2018 году.

Отметим, в настоящее время пост Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) в Азербайджане занимает Эльмира Сулейманова. Срок ее полномочий истек 5 марта 2017 года. Ожидалось, что проект, касающийся избрания нового Омбудсмена, будет вынесен на обсуждение осенней сессии парламента. В связи с тем, что рассмотрение данного вопроса было отложено, Эльмира Сулейманова продолжает исполнять свои обязанности.

Э.Сулейманова избиралась Омбудсменом дважды – в 2002 и 2010 годах.