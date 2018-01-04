Китайская компания модернизирует угольное предприятие Узбекистана

2018-01-04 16:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Специалисты китайской компании China Railway Tunnel Group приступили к реализации инвестиционного проекта по модернизации предприятий АО «Шаргункумир» в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Инвестиционный проект «Модернизация АО «Шаргунькумир» предусматривает доведение проектной мощности компании до 900 тысяч тонн каменного угля в год.

В рамках проекта предстоит задача по очистке заваленных старых 10-ти шахт общей протяженностью в 1500 метров, проведение работ по проходке 2227 метров тоннеля для добычи дополнительных объёмов угля.

Общая стоимость проекта составляет 105,5 миллиона долларов США. Завершение подготовительных и благоустроительных работ, а также начало добычи угля планируется в первом квартале 2020 года.

Будут внедрены новые технологии, в частности, импортировано самое современное высокоэффективное угледобывающее оборудование.