В Баку появился еще один центр транспортного обмена (ФОТО)

2018-01-04 16:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку завершены работы по созданию нового центра транспортного обмена «Дарнагюль», сообщили в четверг в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Центр создан рядом со станцией метро «Дарнагюль». Здесь установлены павильоны для пяти автобусных остановок. В течение дня пассажиров будут обслуживать 112 автобусов, курсирующих по 11 маршрутам.

На территории центра также выделены места для стоянки такси.

В новый центр будет перенесена конечная остановка маршрутных автобусов, едущих из бакинских сел и поселков до станции метро «Азадлыг».

Создание нового центра поможет предотвратить хаотичное движение транспорта в районе станции метро «Азадлыг» и снизить плотность транспортного потока в часы пик.