Патриарх России направил письмо президенту Азербайджана

2018-01-04 16:35 | www.apa.az | 6

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Ваше превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдар оглу. От души поздравляю Вас с днем рождения. В течение долгих лет службы во благо Азербайджана Вы приобрели большой управленческий и политический опыт. Вы стали примером лидера государства, который приложил все силы ради благополучия родной страны, внес весомый вклад в развитие межнациональных и межрелигиозных отношений в Кавказском регионе. Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в деятельности».

Также президента Азербайджана с днем рождения поздравили президент Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров и заслуженный художник России, академик Российской Академии Художеств Никас Сафронов.