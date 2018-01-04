Латвия выдворила российских журналистов

2018-01-04 16:28 | www.oxu.az | 6

Телеканал «Россия 24» (ВГТРК) сообщил, что власти Латвии выдворяют из страны журналистку Ольгу Курлаеву.

«Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева должна покинуть Латвию в течение 24 часов. Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии», - говорится в бегущей строке на канале «Россия 24», передает Oxu.Az.

Накануне из Латвии был депортирован её супруг, корреспондент телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, отмечает телеканал «Россия 24».

В свою очередь Ольга Курлаева в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что к ней «пришли утром в отель» те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым.

«Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», - сообщила журналистка.

2 января телеканал «ТВ Центр» сообщил, что в Латвии задержан сотрудник телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев.

«Как заявили власти страны, с 2015 года ему запрещено въезжать в Латвию. Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину», - говорилось в сообщении телеканала.

В телекомпании тогда выразили недоумение в связи со случившимся, так как Анатолий Курлаев находился в Латвии в частной поездке. При этом в телекомпании заявили, что «депортация сотрудника «ТВ Центра» наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ».