Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом

2018-01-04 16:24 | www.trend.az | 6

Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания, сообщает РИА Новости.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.