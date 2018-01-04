Патриарх Кирилл назвал Ильхама Алиева образцовым лидером

2018-01-04 16:44 | www.oxu.az | 5

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглы.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Вы получили большой управленческий и политический опыт за долгие годы служения во имя интересов азербайджанского народа, стали примером государственного лидера, который приложил все силы ради благополучия родной страны, внес весомый вклад в развитие межнациональных и межрелигиозных отношений в Кавказском регионе. Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в деятельности».



Также президента Азербайджана с днем рождения поздравили президент Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров и заслуженный художник России, академик Российской Академии Художеств Никас Сафронов.