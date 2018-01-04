В Азербайджане по линии ипотечного фонда выдано кредитов на 944 млн манатов

2018-01-04 16:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В декабре 2017 года банки-агенты ЗАО “Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд” выдали 500 кредитов на сумму свыше 36,6 миллиона манатов, говорится в информации на официальном сайте фонда.

В ноябре по линии Фонда было выдано 315 кредитов на сумму свыше 25 миллионов манатов. Всего же в 2017 году по линии Фонда было выдано 3 295 ипотечных займа на сумму свыше 240 миллионов манатов.

В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями АИФ был выдано 21 268 ипотечных займов на общую сумму 944,26 миллиона манатов.

ЗАО “Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд” создано 25 декабря 2017 года путем объединения Азербайджанского ипотечного фонда и Кредитно-гарантийного фонда.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит выдается только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется Фондом и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.