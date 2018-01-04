Китай приветствует улучшение отношений КНДР и РК по мере возобновления "горячей линии" в Пханмунджоме

2018-01-04 16:31 | www.trend.az | 5

Китай выразил приветствие и поддержку усилий Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и Республики Корея (РК) для улучшения взаимоотношений на фоне того, как КНДР возобновила "горячую линию" с РК в деревне перемирия Пханмунджом.

Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на ежедневной ведомственной пресс-конференции в Пекине.

Ранее КНДР возобновила долго пребывавшую закрытой "горячую линию" с РК в деревне перемирия Пханмунджом. Как сообщается, обе стороны будут использовать данную линию для обсуждения возможного участия делегации КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Данный шаг последовал на следующий день после того, как РК предложила Пхеньяну провести 9 января переговоры на высоком уровне по вопросу участия спортсменов КНДР в Зимней Олимпиаде.