Последняя информация о поиске пропавших альпинистов в Габалинском районе

2018-01-04 16:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Поиск трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниатзаде, пропавших в Губинском районе, результатов не дал, сказал в четверг Trend руководитель клуба Зия Гасымов.

По его словам, поиски в Габале велись беспрерывно, но, к сожалению, оказались безрезультатными.

«Члены клуба вернулись из Габалы, а сотрудники МЧС и минэкологии продолжают поиск в направлении селения Хыналыг. Мы присоединимся к ним. По имеющейся у меня информации, пока поиск не дал положительных результатов», - сказал Гасымов.

Он добавил, что близкие и члены семей альпинистов продолжают искать альпинистов в Габалинском районе.