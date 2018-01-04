В праздничные дни "Азербайджанские железные дороги" перевезли свыше 16 тысяч человек

2018-01-04 16:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни (с 29 декабря по четвертое января) поездом Баку-Тбилиси и поездами местного следования было перевезено 16404 пассажира, сказала Trend в четверг глава отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

По словам главы отдела, также в эти дни, учитывая высокую плотность пассажиропотока, были подсоединены дополнительные вагоны к поездам местного следования и к поезду Баку-Тбилиси.

"В праздничные дни к действующим на внутренних линиях составам и к поезду Баку-Тбилиси в совокупности было подсоединено 73 дополнительных вагона", - сказала Гадирова.