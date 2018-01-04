Установлена личность найденного в Баку трупа - ОБНОВЛЕНО

2018-01-04 16:59 | www.apa.az | 6

Установлена личность найденного в Баку трупа.

Как сообщает АПА, в результате проведенных сотрудниками 39-го ОП Сабаильского РУП мероприятий, установлена личность обнаруженного около жилого здания по улице Узеира Гаджибекова трупа. Им оказался Паевин Дмитрий Владимирович (1974 г.р).

14:00

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3 января во дворе жилого дома по улице Узеира Гаджибекова Сабаильского района был обнаружен труп неизвестного мужчины. На вид ему 35-40 лет.

Как сообщили АПА в МВД, приметы мужчины следующие: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые, на левой стороне груди татуировка в виде факела, на кисти левой руки татуировка - «СЭР». На нем были: черные джинсы, черная куртка, свитер в желто-красную полоску, спортивная обувь.

Всем, кто узнал человека на фото или располагает информацией о нем, просьба звонить на «горячую линию» МВД «102», в Управление полиции Сабаильского района (012) 437-02-02, 39-ое отделение полиции или по номерам (012) 498-02-02, (050) 636-60-60, (055) 344-24-64, (055) 271-08-08.