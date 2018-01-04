Бои в Иране: убиты трое силовиков

2018-01-04 17:00 | www.oxu.az | 7

В Иране в провинции Западный Азербайджан в городе Пираншахр произошло боестолкновение сотрудников разведывательной службы с террористической группировкой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на mk.ru, боевики использовали во время перестрелки местную жительницу в качестве живого щита.

В итоге бандиты были обезврежены, при этом погибли трое силовиков.

Одной из целей группировки было обострение недавних беспорядков и протестов в стране, а также совершение подрывов и убийств.