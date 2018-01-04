В Узбекистане возросла инфляция

2018-01-04 16:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Потребительские цены на товары и услуги в Узбекистане за декабрь 2017 года повысились в среднем на 2,7 процента, об этом сообщается на сайте Комитета статистики Республики.

Основным инфляционным фактором в декабре 2017 года стал рост цен на продовольственные товары (доля влияния 70,2 процентов).

В декабре 2016 года доля влияния роста цен на продовольственные товары на общий прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) составляла 73,3 процента, непродовольственные товары – 22,2 процента, услуги – 4,5 процента.

Продовольственные товары за месяц стали дороже в среднем на 4,4 процентов, что обеспечило общий прирост ИПЦ на 1,9 процентных пункта. Для сравнения, в декабре 2016 года продовольственные товары подорожали на 2 процента.

На фоне роста цен на основные виды продовольственных товаров в декабре 2017 года отмечено снижение цен на морковь – на 15,9 процента, капусту – на 5,9 процента, маш – на 4,7 процента, мясо домашней птицы – на 4,5 процента.

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 1,8 процента, что привело к приросту ИПЦ еще на 0,6 процентных пункта.

В декабре 2016 года рост цен на непродовольственные товары составил 0,8 процентов.