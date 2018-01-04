В динамике процесса затопления некоторых участков в Баку наблюдается относительная активность

2018-01-04 17:12 | www.apa.az | 6

Как сообщил АПА начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, в последние месяцы на жилых участках Бинагади 1 под воздействием атмосферных осадков зарегистрирована активность в динамике процесса затопления.

По его словам, этот процесс наблюдается в поселке Бинагади, на улице Меликасланова и прилагающих к ней территориях.

А.Гаралов отметил, что процесс активизации наблюдался на следующих территориях: Маштага-Забрат, городок Шуша, жилой массив Карьер, Забрат-Мухаммеди, а также в поселках Савалан, Гала.