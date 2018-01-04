Возле Бакинской телебашни образовались трещины

2018-01-04 17:17 | www.oxu.az | 6

Появилась информация о ситуации на оползневых участках в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как передает Oxu.Az, начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов сообщил АПА, что на оползневом участке «Телебашня» – в 200-250 метрах юго-восточнее телебашни, в верхнем слое земли образовались трещины различного направления шириной от 10 см до 1 метра, длиной 60-70 метров.

По его словам, причиной образования трещин стали атмосферные осадки и ведение строительных работ в нижней части склона.

Начальник экспедиции сказал, что в результате мониторингов, проводимых в течение месяца на оползневом участке «Зых-1», была отмечена относительная активность в динамике оползневого процесса под влиянием атмосферных осадков и техногенных факторов. В то же время, активизировалось оседание почвы на склоне Гюнешли.

Гаралов также отметил, что мониторинги на оползневых участках Баилово, Патамдар, Ахмедлы-1, Ахмедлы-2, Ахмедлы-Гюнешли, круг «Н.Нариманова 31/33» продолжаются, и на установленных маяках и в динамике процессов новых трещин не обнаружено.

Э.Ш.

