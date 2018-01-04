На территории Украины планировался взрыв газопровода в Европу

2018-01-04 17:25 | www.apa.az | 6

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Юрий Грымчак в эфире киевского телеканала «Zik».

«2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», - сказал Грымчак.

По мнению замминистра, идущая через территорию Украины газовая магистраль – один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе. Грымчак отметил, что сегодня Россия «делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод».

Грымчак, очевидно, имел в виду «Северный поток - 2». Против строительства трубопровода выступает ряд стран, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль планируется проложить рядом с «Северным потоком».