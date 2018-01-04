Не менее четырех человек погибли в результате железнодорожной аварии в ЮАР (Обновлено)

2018-01-04 17:23 | www.trend.az | 5
Число жертв железнодорожной аварии в ЮАР выросло до 12, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA.
Железнодорожная компания Shosholoza Meyl Train заявила, что в результате инцидента более 180 пассажиров получили ранения.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 100 пострадавших.
Столкновение поезда с легковым автомобилем и грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.
15:07 (GMT+4)Не менее четырех человек погибли в результате железнодорожной аварии в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу скорой помощи Netcare 911.
Ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 сообщала, что в результате происшествия пострадали около 100 пострадавших.
Столкновение поезда с легковым автомобилем и грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.