В Баку сотрудник дорожной полиции сбил насмерть пешехода

2018-01-04 17:27 | www.apa.az | 6

В Баку сотрудник дорожной полиции сбил насмерть пешехода.

Как сообщили АПА в Главном управлении полиции Баку, в социальных сетях распространилась информация о совершенном накануне нового года ДТП со смертельным исходом по улице Кёроглу Рагимова Наримановского района Баку. Автомобиль марки «Toyota Prado» (10 XX 955) совершил наезд на пешехода. Водителем автомобиля оказался сотрудник полиции старший сержант Ибрагимли Ниджат Афган оглу, который скрылся с места происшествия. В этой информации сообщается, что данный факт Наримановским РУП скрывается и какая-либо информация общественности не предоставляется: «Главное Управление полиции города Баку сообщает, что информация не соответствует действительности. 29 декабря перед магазином «Руслан» (улица Фаталихана Хойского 99), автомобиль марки «Toyota Prado» (10-ХХ-955), которым управлял инспектор отдела Государственной дорожной полиции Наримановского РУП, старший сержант Ибрагимли Ниджат Афган оглу сбил переходившую дорогу Идрисову Адилю Тапдыг гызы (1962 г.р.). В результате наезда Идрисова А.Т. была сбита автомобилем марки «Nissan Sentra» (90-US-078), за рулем которого находился Мамедов Сейди Эльдар оглу. Адиля Идрисова скончалась на месте происшествия.



По факту в прокуратуре Наримановского района было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящий момент следствие продолжается.