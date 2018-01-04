В Баку нашли труп мужчины с наколкой «СЭР» – ОБНОВЛЕНО

2018-01-04 17:38 | www.oxu.az | 6

Установлена личность найденного в Баку мертвого мужчины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных сотрудниками 39-го отдела полиции Сабаильского РУП мероприятий, установлена личность обнаруженного около жилого здания по улице Узеира Гаджибекова мертвого мужчины. Им оказался Паевнин Дмитрий Владимирович (1974 г.р).

13:37

3 января во дворе жилого здания на улице У.Гаджибекова в Сабаильском районе столицы обнаружили тело неизвестного мужчины 35-40 лет.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, характерные приметы мужчины таковы: рост 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы, зеленые глаза, на левой стороне груди татуировка в виде факела, на запястье татуировка в виде надписи «СЭР», черные джинсы, черная куртка, свитер в желтую и красную полоску и черная спортивная обувь.

Всем, кто узнал человека на фото или располагает информацией о нем, просьба звонить на «горячую линию» МВД «102», или в Управление полиции Сабаильского района (012) 437-02-02, 39-ое отделение полиции, (012) 498-02-02, а также по номерам (050) 636-60-60, (055) 344-24-64, (055) 271-08-08.

Отметим, что в криминальном мире тату- аббревиатура СЭР означает «Свобода – это рай», тату в виде горящего факела - стремление к свободе и товариществу в местах заключения.