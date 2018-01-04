Рустам Минниханов: Многостороннее взаимодействие между Татарстаном и Азербайджаном будет продолжено

2018-01-04 17:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Передаю вам самые искренние поздравления с днем рождения. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высокой государственной деятельности во имя благополучия азербайджанского народа. Пусть ваш большой авторитет и богатый опыт, неустанное желание творить и созидать во имя благоденствия родной страны и ваша поддержка, оказываемая гражданам государства, и дальше будут прочной основой всестороннего развития Азербайджана. Надеюсь, что плодотворное развитие многостороннего взаимодействия в духе дружбы и традиционного взаимопонимания между Татарстаном и Азербайджаном будет продолжено. Убежден, что содержательные связи между Татарстаном и Азербайджаном послужат росту потенциала взаимного плодотворного сотрудничества России и Азербайджана», - говорится в поздравлении Рустама Минниханова.

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