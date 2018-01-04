В Узбекистане с 2018 года ввели новую версию Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

2018-01-04 17:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 января 2018 года ввели Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) версии 2017 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О введении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан версии 2017 года».

В документе отмечается, что Всемирная таможенная организация внесла изменения и дополнения в Гармонизированную систему описания и кодирования товаров, вступившие в силу в 2017 году.

Глава Узбекистана ввел в действие с 1 января 2018 года Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Узбекистана версии 2017 года, разработанную на базе обновленной Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.