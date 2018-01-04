Не менее четырех человек погибли в результате железнодорожной аварии в ЮАР (Обновлено)

2018-01-04 17:44 | www.trend.az | 5

Число пострадавших в результате железнодорожной аварии в ЮАР возросло до 260 человек, сообщил министр транспорта Джо Масангваньи, передает РИА Новости.

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Столкновение поезда с грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. На поезде, следующем из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, ехало 713 пассажиров.

17:23 (GMT+4) Число жертв железнодорожной аварии в ЮАР выросло до 12, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA.

Железнодорожная компания Shosholoza Meyl Train заявила, что в результате инцидента более 180 пассажиров получили ранения.

Столкновение поезда с легковым автомобилем и грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.

15:07 (GMT+4) Не менее четырех человек погибли в результате железнодорожной аварии в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу скорой помощи Netcare 911.

Ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 сообщала, что в результате происшествия пострадали около 100 пострадавших.