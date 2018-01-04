Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам DəmirBank

2018-01-04 17:51 | www.apa.az | 6

Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам DəmirBank.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, начался прием требований кредиторов DəmirBank, лицензия которого была отозвана Палатой по надзору за финансовыми рыками. Кредиторы могут предъявить свои требования к банку в фонд в течение 60 дней. Для регистрации требований кредитор должен предоставить документ, подтверждающий эти требования, а также нижеследующую информацию:

- имя и адрес кредитора

- размер процентов, включенных в основную сумму требования, и других платежей

- информация о залоге или гарантии требования.

Напомним, что решением Бакинского апелляционного суда от 27 декабря 2017 года DəmirBank был официально признан банкротом. С этого же дня Фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором банка. Банком-агентом при выплате компенсаций по застрахованным вкладам определен Kapitalbank. Выплата компенсаций начнется с 1 февраля 2018 года через филиалы Kapitalbank.