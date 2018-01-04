2018-01-04 17:54 | www.apa.az | 6
В Товузе 9-летнего мальчика сбила машина.
Как сообщает западное бюро АПА, происшествие зарегистрировано в городе Товуз.
Жителя города Агаева Романа Талех оглу (2009 г.р.) сбил автомобиль марки «VAZ 2107», когда он переходил дорогу.
Получивший тяжелые травмы малолетний Агаев Р.Т. сначала был доставлен в Товузскую центральную районную больницу, а оттуда в одну из больниц Гянджи.
По информации, виновник ДТП скрылся с места происшествия.
По факту ведется расследование.