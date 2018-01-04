Патриарх Кирилл: Президент Ильхам Алиев направил все свои силы на благо Азербайджана

2018-01-04 18:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Сердечно поздравлю вас с днем рождения. За годы служения на благо Азербайджана вы накопили большой опыт управления и политический опыт, вы стали примером лидера государства, который направил все свои силы на благо страны ваших соотечественников, внес значительный вклад в развитие межэтнических и межрелигиозных отношений в Кавказском регионе.

Я рад быть свидетелем конструктивных взаимоотношений между Бакинской и Азербайджанской епархией и Русской Православной Церковью. Я надеюсь, что эти взаимоотношения и в дальнейшем будут укрепляться и способствовать установлению мира и солидарности народов.

Желаю вам крепкого здоровья, Божьей помощи и новых успехов в вашем высшем служении в качестве Президента», - говорится в поздравлении патриарха.

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