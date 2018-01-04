В доме жителя Джалилабада обнаружено 3,1 кг героина

2018-01-04 17:56 | www.apa.az | 6

Сотрудники отдела полиции Джалилабадского района задержали жителя села Пярди Огтая Руфуллаева в качестве подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ.

Как сообщили южному бюро АПА в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, во время личного досмотра у Руфуллаева был обнаружен героин.

Сотрудники полиции также осмотрели дом задержанного. Во дворе дома были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическими веществами. Общий вес изъятого и переданного на экспертизу героина составил 3 кг 118 граммов.