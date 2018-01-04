В Баку сотрудник дорожной полиции насмерть сбил пешехода

2018-01-04 17:51 | www.oxu.az | 6

В Баку сотрудник дорожной полиции насмерть сбил пешехода.

Как сообщили Oxu.Az в Главном управлении государственной дорожной полиции Баку, в социальных сетях распространилась информация о совершенном накануне нового года ДТП со смертельным исходом на улице Кёроглу Рагимова в Наримановском районе столицы.

По информации, автомобиль марки Toyota Prado с госномерами 10 XX 955 совершил наезд на пешехода. Водителем автомобиля оказался сотрудник полиции, старший сержант Ибрагимли Ниджат Афган оглы, который скрылся с места происшествия. Утвержалось, что Управление полиции Наримановского района скрывает данный факт и не предоставляет общественности никакой информации.

«Главное Управление полиции города Баку сообщает, что информация не соответствует действительности. 29 декабря перед магазином «Руслан» на улице Ф. Ханхойского, 99 Наримановского района города Баку, автомобиль марки Toyota Prado с госномерами 10-ХХ-955, которым управлял инспектор отдела Государственной дорожной полиции Наримановского РУП, старший сержант полиции Ибрагимли Ниджат Афган оглы, сбил переходившую дорогу Идрисову Адилю Тапдыг гызы 1962 г.р., в результате чего она ударилась о переднюю часть двигавшегося в противоположном направлении автомобиля марки Nissan Sentra (90-US-078), за рулем которого находился Мамедов Сейди Эльдар оглы. Адиля Идрисова скончалась на месте происшествия.



По факту в прокуратуре Наримановского района было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящий момент следствие продолжается», - говорится в заявлении дорожной полиции.