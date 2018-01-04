Эмиль Кадыров выступит с сольным концертом в Ярославле

2018-01-04 18:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров выступит с сольным концертом в городе Ярославль, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу певца в социальной сети.

Программа будет представлена 25 февраля на сцене Ярославского государственного театра юного зрителя имени В. С. Розова. Концерт под названием "Ты - моя мелодия" посвящен 75-летию со дня рождения народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.

"Любая композиция, которую исполнял или написал Муслим Магомаев - любима не только мной, но и публикой. Ни одна его песня не может оставить кого-то равнодушным", - сказал ранее в интервью Trend Life певец.