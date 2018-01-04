Разлука и одиночество Гюльянаг Мамедовой (ВИДЕО)

2018-01-04 18:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Расставания неизбежны в нашей жизни, как и встречи. Когда приходит время расставаться, мы часто не отпускаем. Мы пытаемся удерживать людей, события в нашей жизни, потому что боимся изменений, или одиночества, забывая простую истину, что как и встреча, так и расставания произойдут. Испытания будут, в этом, наверное, и смысл, проживать, справляться, вставать и идти дальше. Череда встреч и расставаний. И какой след в нашей душе оставили эти встречи и расставания, таковы и будут наши впечатления и воспоминания о нашей жизни...

Народная артистка Азербайджана, исполнительница мугама и народных песен Гюльянаг Мамедова представила в социальных сетях и радиоволнах эстрадную композицию "Bəlkə görüşmədik" (Может, не встретимся), написанная на слова Фуада Билясуварлы и музыку Севиндж Тофигггызы, сообщает Trend Life.

"Да, вся наша жизнь состоит из встреч и расставаний, влюбленностей, дружбы и разочарований в людях, которых любили или с которыми дружили. Одиночество неизбежно! Редко кому посчастливилось этого избежать. Но если задуматься, жизнь прекрасна во всех ее проявлениях и не стоит пугать себя одиночеством", - сказал Trend Life член Союза писателей Азербайджана, президентский стипендиат Фуад Билясуварлы.

Можно быть популярным, имеющим много друзей человеком, но при этом быть абсолютно одиноким. А можно иметь одного лишь человека, понимающего и любящего тебя, и чувствовать себя при этом самым счастливым. Внутренняя пустота – вот одиночество. Его стоит бояться, считает поэт.