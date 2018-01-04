В Ереване гражданка Кыргызстана выбросилась со 2 этажа, пытаясь покончить жизнь самоубийством

2018-01-04 18:17 | www.apa.az | 6

В Ереване гражданка Кыргызстана прыгнула со второго этажа, пытаясь таким образом покончить жизнь самоубийством.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Shamshyan.com», инцидент произошел около 05:30 часов 3 января на одной из улиц столичного района Норк-Мараш. Пострадавшая доставлена в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».

Выяснилось, что это 29-летняя гражданка Кыргызстана Наргиз Умарова. Она сообщила врачам, что прыгнула со второго этажа дома, где проживает, с целью покончить жизнь самоубийством.