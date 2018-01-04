Пресс-секретарь Эрдогана: Российских военных не будет в Турции

2018-01-04 18:14 | www.oxu.az | 5

Не может быть и речи о размещении российских военных в Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Hurriyet, об этом сказал пресс-секретарь аппарата президента Турции Ибрагим Калын, отвечая на вопрос, приедут ли в Турцию вместе с зенитно-ракетным комплексом С-400 и российские военные.

«Расценивать это как дислокацию российских военных на территории Турции неправильно», - подчеркнул Калын. - Но возникнет необходимость в получении информации, связанной с техническим сотрудничеством. В США отметили, что «Патриот» могут продать, но делиться информацией по технологиям не будут. Если бы обсуждения по «Патриоту» окончились, то мы бы воспользовались этой военной техникой. В этих рамках мы подписали контракт по Eurosan с консорциумами Франции и Италии».

И.Калын сказал, что неприемлемо оценивать закупки С-400 как сближение Анкары и Москвы:

«Было бы неправильно ожидать от Турции подписания соглашения и сотрудничества только с одним союзным регионом».