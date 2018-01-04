Счастливые мотивы Фараджа Караева в Москве

2018-01-04 18:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского 15 января будет представлена концертная программа под названием "Happy New Music!", сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры и туризма Азербайджана.

В программе наряду с произведениями разных композиторов прозвучит сочинение заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора, профессора Фараджа Караева "Музыка для города Форст".

Произведение исполнят солисты ансамбля "Новая музыкальная студия" Мона Хаба и Наталия Черкасова (фортепиано).