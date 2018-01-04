Президент выделил средства на строительство автодороги

2018-01-04 18:26 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Афетли - Гаджитуралы - Гасанханлы в Агдамском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Афетли – Гаджитуралы – Гасанханлы, соединяющей семь населенных пунктов, где проживают пять тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.