Выделено 2 млн. манатов на строительство автодороги в Агдамском районе

2018-01-04 18:24 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Афетли-Гаджитуралы-Гасанханлы в Агдамском районе.

Как передает АПА-Экономикс, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Афетли–Гаджитуралы–Гасанханлы, соединяющей семь населенных пунктов, где проживают пять тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.