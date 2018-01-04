Задержан сбежавший с места происшествия водитель

2018-01-04 18:34 | www.oxu.az | 6

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был арестован водитель, совершивший ДТП на территории Джалилабадского района и сбежавший с места происшествия.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, 3 января примерно в 18:00 на участке дороги Алят-Астара-Иранская граница, проходящей через территорию города Гёйтепе Джалилабадского района, водитель неизвестного автомобиля, нарушив правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, сбил насмерть Байрамова Сеймура Сейфи оглы (1969 г.р.) и сбежал с места происшествия.

По факту в следственном отделе по ДТП Главного следственного управления МВД было возбуждено уголовное дело по статьям 263-1.3 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия). Были назначены соответствующие экспертизы, проводятся другие необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

В результате проведенных мероприятий в качестве подозреваемого по делу к следствию был привлечен житель Джалилабадского района Мамедов Шахин Мусеиб оглы (1980 г.р.), который управлял автомобилем марки ВАЗ-21013 (12-BA-438). Ему было предъявлено обвинение по указанным статьям УК АР. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент следственные мероприятия по делу продолжаются.