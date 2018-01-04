Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

2018-01-04 18:39 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину республики с Рождеством.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в поздравлении отмечается, что в Азербайджане исторически существовала атмосфера межцивилизационного и межкультурного диалога, сохранялось этнокультурное разнообразие, уважались многонациональные и многоконфессиональные ценности. Исключительную роль играли мультикультурализм и традиции терпимости:

«Мы оцениваем это историческое достижение как значимый успех нашей национальной государственности. Мы считаем одним из приоритетных направлений государственной политики обеспечение прав и свобод, а также свободы совести и вероисповедания всех граждан Азербайджана, независимо от языка, религии и этнической принадлежности».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что православная христианская община Азербайджана, как и другие национальные меньшинства нашей страны, внося вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, участвуют в процессе развития и гражданского строительства в нашей стране. Рождество в Азербайджане традиционно отмечается каждый год как символ благополучия и милосердия в отношениях между людьми:

«Еще раз искренне поздравляю вас всех по случаю этого светлого праздника, желаю вашим семьям счастья, изобилия и достатка».