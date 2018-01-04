В WhatsApp появятся "истории" из Instagram

2018-01-04 18:31 | www.trend.az | 5

Создатели сервиса Instagram тестируют интеграцию функции "истории" в мессенджер WhatsApp, передает РИА Новости со ссылкой на TechCrunch.

По данным издания, идею для нововведения предложил один из пользователей социальной сети. Отмечается, что расширение позволит одновременно повысить популярность "статусов" WhatsApp и увеличить количество просмотров "историй" в обоих приложениях.

Судя по скриншотам тестируемой функции, предоставленным изданием, Instagram-историю можно отличить от статуса в WhatsApp по значку снизу. В первом случае появится значок "плюс" слева снизу, а во втором - логотип соцсети справа внизу.