Экс-конгрессмен об экономике США: этот пузырь обязательно лопнет

2018-01-04 18:37 | www.trend.az | 5

Американскую экономику ожидает "внезапный коллапс", заявил бывший член палаты представителей конгресса США от штата Техас Рон Пол в эфире RT, передает РИА Новости.

Несмотря на утверждения Дональда Трампа о значительном экономическом подъеме, ситуация в стране совсем не радужная, сообщил экс-конгрессмен. По словам Пола, "значительная часть населения Америки сейчас переживает не лучшие времена".

"Процветание и достаточное количество рабочих мест зависит исключительно от суммы долга. Люди могут неплохо жить, пока у них есть возможность взять кредит в банке. Но рано или поздно кредитный лимит исчерпывается", - рассказал политик.