Стало известно новое место работы Просинечки

2018-01-04 18:54 | www.oxu.az | 6

Стало известно новое место работы бывшего главного тренера сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки.

Как передает Oxu.Az, хорватский специалист встанет «за штурвал» сборной Боснии и Герцеговины.

Решение было принято на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Просинечки будет работать вместе с помощниками в сборной Азербайджана по футболу, Горданом Ципричем и Драганом Спасичем, а также тренером по вратарям Кенаном Хасагичем и тренером-селекционистом Элвиром Рагимичем.

49-летний специалист приступит к деятельности на новом месте работы в конце этого месяца.

​Сабухи Тофигоглы

