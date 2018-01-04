Стало известно новое место работы Просинечки

2018-01-04 18:54 | www.oxu.az | 6
Стало известно новое место работы бывшего главного тренера сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки.
Как передает Oxu.Az, хорватский специалист встанет «за штурвал» сборной Боснии и Герцеговины.
Решение было принято на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета футбольного союза Боснии и Герцеговины.
Просинечки будет работать вместе с помощниками в сборной Азербайджана по футболу, Горданом Ципричем и Драганом Спасичем, а также тренером по вратарям Кенаном Хасагичем и тренером-селекционистом Элвиром Рагимичем.
49-летний специалист приступит к деятельности на новом месте работы в конце этого месяца.