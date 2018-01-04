На казахстанских интернет-ресурсах обнаружили вирусы-"майнеры"

2018-01-04 19:04 | www.trend.az | 5

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности предпринимает меры по защите казахстанского сегмента интернета от вируса-"майнера", сообщила пресс-служба ведомства, передает агентство "Интерфакс".

Ранее некоторые казахстанские СМИ сообщили об обнаружении вирусов-"майнеров" на интернет-ресурсах balans.kz, kodeks.kz и urist.kz.

"Майнер" представляет собой вредоносный скрипт, который запускается при открытии пользователем страницы сайта. В результате запускается центральное процессорное устройство (ЦПУ) машины, которое, в свою очередь, запускает процесс добычи криптовалюты Monero, что приводит к высокой загруженности пользовательского компьютера. При этом злоумышленник получает криптовалюту за счет ресурсов атакованной машины, пояснили в пресс-службе.