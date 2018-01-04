2018-01-04 19:25 | www.apa.az | 5
Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам DəmirBank, лицензия которого была отозвана Палатой по надзору за финансовыми рыками.
Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, начался прием требований кредиторов DəmirBank. Кредиторы могут предъявить свои требования к банку в фонд в течение 60 дней. Для регистрации требований кредитор должен предоставить документ, подтверждающий эти требования, а также нижеследующую информацию:
- имя и адрес кредитора
- размер процентов, включенных в основную сумму требования, и других платежей
- информация о залоге или гарантии требования.
Напомним, что решением Бакинского апелляционного суда от 27 декабря 2017 года DəmirBank был официально признан банкротом. С этого же дня Фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором банка.